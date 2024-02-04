Чекалины впервые раскрыли подробности своего ареста в «Шоу Воли» на ТНТ

В воскресенье на ТНТ выйдет свежий выпуск «Шоу Воли», гостями которого станут популярный стендап комик Сергей Орлов, ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров, а также семья Чекалиных. Это первое большое интервью популярных блогеров после громкого судебного разбирательства, связанного с неуплатой налогов. Лерчек и Артемчек впервые раскрыли подробности всего, что происходило с ними в течение этого года.

Артем и Валерия Чекалины прославились в сети благодаря своим марафонам по похудению, а также прочим активностям, которые они придумывали для своих подписчиков. В начале прошлого года весь интернет взорвала новость об обысках в их доме, а также о возобновлении уголовного дела из-за многомиллионного долга Чекалиных налоговой. Блогеры получили самое суровое по блогерским меркам наказание: в течение года они не могли пользоваться телефонами и интернетом. В студии у Павла Воли они в подробностях рассказали о том утре, которое изменило их жизнь.

«Я открываю глаза, а в спальне вокруг кровати стоят 12-14 человек в масках с автоматами в лицо с фонарем. В первую секунду я думал, что кто-то из друзей прикололся. Но я вижу, что они разгоняют, разгоняют. Не похоже на шутку», — рассказал Артем Чекалин.

Лерчек подтвердила слова мужа, а также рассказала, что тот первым делом пошел чистить зубы, чем шокировал и ее, и сотрудников правоохранительных органов.

«Я был в жестком стрессе, и, видимо, сделал то, что делаю первым делом по утрам, к чему больше всего привык!», — объяснил свои действия Артем.

Также Павел Воля раскрыл еще один секрет: в день задержания Артемчек и Лерчек должны были вылетать в Дубай на съемки первого сезона реалити «Выжить в Дубае». О том, что случилось с блогерами, продюсер и ведущий шоу Павел Воля узнал уже в аэропорту из СМИ.

«Мы с Артемом познакомились лично за 2 дня до этих событий. Он сказал, что участвует в шоу, что все круто, мы попрощались со словами: „Скоро увидимся!“ Все, мы в аэропорту, собираемся лететь в Дубай и у меня просто начинает валиться в ленте новостей: „Чекалины, тюрьма, сидят, не заплатили и все такое“! Отлично познакомились, вообще!», — вспомнил ведущий.

Также гостями выпуска стали комик, певец и телеведущий Вячеслав Макаров, который рассказал о новом сезоне популярного шоу «Маска», и стендап комик Сергей Орлов.