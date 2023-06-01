Чеченский провидец Айзен предрёк россии предательство, откуда никто не ждёт

Известный чеченский провидец Айзен предупреждает россиян о грядущих трудностях. В ближайшее время нашу страну может ожидать большое потрясение, к которому мало кто будет готов.

Речь идёт о большом и ошеломительном предательстве с той стороны, откуда никто не ждал. Настанут кризисные времена, и чтобы преодолеть их, гражданам придётся сплотиться. Чтобы общество стало единым, возможно, люди будут вынуждены даже отказаться от своих амбиций.

Миру предстоят ужасные испытания: голод и засуха. Россию это может миновать, но нападки со стороны других стран неизбежны.