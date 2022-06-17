Часть смартфонов Samsung стало невозможно активировать в РФ

Часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в РФ, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из ритейлеров, в пятницу, 17 июня.

По его словам, включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту.

Чтобы активировать устройство, в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут, объяснил источник «Известий». С iPhone подобных проблем нет, добавил он.

В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что «крайне желательно» активировать новый аппарат в той стране, в которой он приобретен. Или ввезти вместе с новой трубкой SIM-карту оператора, работающего в этом государстве.

Разблокировать новый смартфон в РФ можно, уточнили в одном из официальных сервисных центров производителя. Для этого надо привезти аппарат, заплатить 5 тыс. рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки, объяснил он.

О сложностях с активацией новых аппаратов корейского производителя в РФ знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, проблема возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. По оценке эксперта, в мае в страну таким образом въехало 45–50 тыс. смартфонов корейской марки.

Трудности с активацией могли возникнуть у нескольких десятков тысяч покупателей устройств Samsung, ввезенных в рамках параллельного импорта, утверждает источник, близкий к одному из продавцов телефонов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Выключение из правил: часть смартфонов Samsung не активируются в РФ»