Церковный этикет. Что нужно знать при посещении храма и общении с духовенством?

Накануне и во время рождественских праздников многие наши читатели будут посещать церкви, как в качестве прихожан, так и в течение туристических поездок по различным уголкам России. Храм — это особый мир, где действуют свои традиции общения и поведения. Далеко не каждый, пусть даже образованный и хорошо воспитанный человек, знает все тонкости и традиции, принятые в духовной среде. В каждой религиозной конфессии они свои и заслуживают отдельной публикации. А в этом небольшом обзоре мы поговорим о некоторых особенностях православного этикета.

Находясь в храме, мы довольно часто обращаемся с вопросами или за советом к служителям церкви.

Ты или вы?

Знатоки православной этики считают, что в общении с духовенством следует стремиться к нейтральной стилистике речи. Так, обращение «отец» (без употребления имени считается фамильярным, либо характерным для обращения священнослужителей между собой: «Отцы и братья. Прошу внимания».

Реклама

Вопрос о том, в какой форме (на «ты» или на «вы») следует обращаться в церковной среде, решается однозначно – на «вы» (хотя мы и говорим в молитве самому Богу: «помоги нам», «помилуй меня»). Впрочем, ясно, что при близких отношениях общение переходит на «ты». И все же при посторонних проявление в церкви такой формы отношений воспринимается как нарушение нормы. Так, жена диакона или священника, разумеется, разговаривает дома с мужем на «ты», но подобное ее обращение в храме режет слух, подрывает авторитет священнослужителя.

Помните, что в церковной среде имя священника произносится в том виде, в каком оно звучит по-церковнославянски. Поэтому говорят: «отец Иоанн » (не «отец Иван»), «диакон Дионисий» (а не «диакон Денис»), «Патриарх Алексий» (а не «Алексей»).

К диакону обращаются со словами: «отец диакон». Например: «Отец диакон, вы не подскажете, где найти отца настоятеля?». Если хотят узнать имя священнослужителя, спрашивают обычно следующим образом: «Простите, какое ваше святое имя?» (так можно обращаться к любому православному). Если употребляется имя собственное, то ему должно предшествовать «отец». Например: «Отец Анатолий, позвольте задать вам вопрос». Если говорят о диаконе в третьем лице, то следует говорить: «Отец диакон сказал мне…», или «Отец Павел сообщил…», или «Диакон Сергий только что ушел».

«Здравствуйте» не приветствуется

По церковной этике священнику не принято говорить «Здравствуйте» или «Добрый день». Священнику говорят: «Батюшка, благословите» или «Отец Михаил, благословите!» и испрашивают благословение.

Во время периода от Пасхи до отдания праздника, то есть в течение сорока дней, приветствуют словами «Христос Воскресе!», священник благословляет, отвечая: «Воистину Воскресе!»

Если вы случайно встретили священника на улице, в транспорте или каком-то общественном месте, если он даже не в священническом облачении, все равно можно подойти и взять у него благословение.

Поздороваться со священником за руку имеет право только равный ему по сану, все остальные, даже диаконы, при встрече с батюшкой принимают от него благословение.. Злоупотреблять благословением, подходя к одному и тому же батюшке несколько раз в день, не стоит.

Еще один смысл священнического благословения — это разрешение, дозволение, напутствие. Перед началом всякого ответственного дела, перед путешествием, а также в любых затруднительных обстоятельствах мы можем просить у священника совета и благословения.

Если же священник осеняет нас священными предметами: крестом, Евангелием, чашей, иконой, мы сначала крестимся, а потом делаем поклон.

Сам же священник, представляясь, должен сказать: «Иерей (или священник) Николай Иванов», «Протоиерей Антоний Петров», «Игумен Константин»; но будет нарушением церковного этикета сказать: «Я – отец Ювеналий Сидоров».

В третьем лице, ссылаясь на священника, обычно говорят: «Отец настоятель благословил», «Отец Михаил считает…». На приходе, где могут оказаться священники с одинаковыми именами, для их различения говорят: «Протоиерей Николай в командировке, а иерей Николай причащает». Или же в этом случае к имени добавляется фамилия: «Отец Николай Шубин сейчас на приеме у Владыки».

Сочетание «отец» и фамилия священника («отец Кравченко») употребляется, но редко и несет оттенок официальности и отстраненности.

Заметим, что в православии не принято обращаться со словами: «святой отец», говорят: «честный отче» (например: «Помолитесь за меня, честный отче»).

Если хотят представить близкого человека священнику, говорят: «Отец Петр, это моя супруга. Прошу вас, благословите ее».

При телефонном разговоре, как и при встрече, непосредственном общении, не говорят священнику: «Здравствуйте», но строят начало разговора так: «Алло, это отец Николай? Благословите, батюшка» – и далее кратко, лаконично сообщают цель звонка. Заканчивают разговор благодарением и вновь: «Благословите

При прощании, как и при встрече, мирянин вновь испрашивает благословения у священника: «Простите, батюшка, и благословите».

При расставании верующие миряне обычно говорят «Храни, Господи», «Прошу молитв», «С Богом», «Помощи Божией», «Ангела хранителя» и т.п.

Меньше жестов, больше внимания

И еще один важный момент, который необходимо помнить при встрече с представителем духовенства. При общении со священнослужителем необходимо следить за тем, чтобы речь, жесты, мимика, поза, взгляд были благопристойными. Это значит, что в речи не должны встречаться экспрессивные и тем более грубые слова, жаргон, которыми полна речь в миру.

Жесты и мимика должны свестись к минимуму (известно, что скупая жестикуляция есть признак воспитанного человека). В разговоре нельзя прикасаться к священнику, фамильярничать. При общении соблюдают определенное расстояние. Нарушение дистанции (чрезмерно близкое нахождение к собеседнику) есть нарушение норм даже и мирского этикета. Поза не должна быть развязной, тем более вызывающей. Не принято сидеть, если священник стоит; садятся после предложения сесть.

Взгляд, который обычно менее всего подвластен сознательному контролю, не должен быть пристальным, изучающим, ироничным. Очень часто именно взгляд – кроткий и смиренный, – сразу же говорит о человеке воспитанном.

Не забывайте, что и церковный и мирской этикет предписывают внимательно и терпеливо слушать другого человека, не утомляя собеседника своими пространными речами и словоохотливостью.