Цены на сливочное масло могут вырасти, эксперт предполагает сговор производителей

Крупные производители уведомили федеральные торговые сети о приостановке поставок сливочного масла, сообщают «Известия». Экономист и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предположила, что это может быть связано с негласным сговором предприятий. Она предположила, что по итогам сентября-октября цены на масло могут вырасти на 9-9,5% по сравнению с августом-сентябрем.

По данным Росстата, за август и сентябрь сливочное масло подорожало почти на 8%, а с начала года — почти на 18%. Литвиненко подчеркнула, что это значительные показатели. По ее мнению, к концу октября рост цен может достигнуть 20-22% по сравнению с началом года.

Производители объясняют приостановку поставок недостатком качественного сырья. Однако, как ранее сообщал ТАСС, компании заявляли о росте производства. Кроме того, по данным Минсельхоза, молока производится достаточно.

«Масла на рынке достаточно. Что это означает? Вероятно, производители, зная, что масло — это низкомаржинальный продукт, не слишком заинтересованы в его производстве. Им выгоднее производить сыры из того же молока, поскольку себестоимость отличается ненамного, но прибыль с сыров выше», — отметила экономист.

Литвиненко предположила, что заявления о прекращении поставок могут быть частью негласного сговора с целью увеличить маржу и сделать производство масла более выгодным. Она также подчеркнула, что уже сейчас есть основания для вмешательства государства в рамках антимонопольного законодательства. ФАС начала проверку обоснованности повышения оптовых цен на масло.