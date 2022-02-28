Центробанк объявил о послаблении по кредитам из-за санкций

Утром 28 февраля Центробанк России опубликовал пресс-релиз о мерах по обеспечению устойчивости кредитных организаций.

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До 31 декабря 2022 года банкам предоставляется право принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, если ухудшение произошло после 18 февраля.

Также кредитные учреждения получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

Другими словами, если заёмщик не может обслуживать кредит, его долг предлагается реструктуризировать, пени и штрафы рекомендовано не назначать.

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Ещё одно важное решение — оценивать стоимость имущества на балансе, размер резервов на возможные потери по ссудам банки смогут по данным на 18 февраля 222 года.

Полный текст сообщения.