Централизованной библиотечной системе — 45 лет

Централизованной библиотечной системе города Рязани исполнилось 45 лет. В пятницу 17 декабря в ЦГБ имени С.А.Есенина прошли праздничный концерт и награждение сотрудников библиотек города.

Присутствовали представители региональной и муниципальной власти, директор «Горьковки» Наталья Гришина и друзья библиотеки. Открыла праздник директор ЦБС Лариса Крохалева, рассказав, вкратце историю создания библиотек в Рязани- на экране мелькали черно-белые фотографии жизни библиотек советского времени.

«Мы строим коммунизм», — процитировала Лариса Анатольевна лозунги прежних лет, — «А сейчас мы просто хотим подарить счастье людям, таков лозунг и девиз нашей жизни теперь»

И следующие, выходившие с поздравительными речами, приглашенные гости желали всем простого человеческого счастья, и еще подмечали, что библиотекарей особенно отличает скромность и интеллигентность. Много раз за вечер прозвучало слово «Доброта», которое выделяет людей этой профессии.

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Сценаристами были подготовлены портретные очерки о выдающихся библиотекарях — Ольге Николаевне Слободяник, создавшей музей «Есенина» и Валентине Александровне Богдановской, придумавшей собственный театр.

Пронзительная до слез история об отце Ольги Николаевны перешла в добродушный сюжет о юных актерах театра Валентины Богдановской. Рассказчиками выступили Михаил Тихонский, заместитель главы Управления культуры города и Ирина Нечаева, журналист и режиссер.

Каждый представитель власти в этот вечер старался особенно сердечно поздравить сотрудников библиотеки, вспоминая истории из личной жизни, связывающие его с книгами и собственным взрослением. Большой зал «Есенинки» пестрил изобилием пышных роз, которые вручались каждой сотруднице, удостоенной благодарственного письма. Дамы в торжественных нарядах и вечерних платьях выходили на сцену, и все любовались стильными библиотечными красавицами.

Наталья Николаевна Гришина, возглавляющая много лет уже «библиотеку имени Горького», и сделавшая ее одной из лучших в России высоко оценила труд Ларисы Анатольевны Крохалевой, у которой «засверкали все ее филиалы новым светом». Недавно открывшийся после ремонта филиал № 12 в Дашково-Песочне поразил всех уровнем вкуса и красочным разнообразием в оформлении. Всем собравшимся в зале показали представительский ролик с открытия филиала.

«И такую же красоту ждет впереди филиал № 9, который в районе «Горрощи», он будет сдан уже к осени, мы хотим, чтобы жители города Рязани радовались открытию новых модельных библиотек- мест для встреч, чтения и общения на всех уровнях», — сказала Лариса Крохалева, у которой всегда и всё на высшем уровне.

И конечно концерт украсили песни. В исполнении лирического эстрадного дуэта Ирины Кобзевой и Юрия Леонтьева прозвучали любимые многими современные песни. Артистам подпевал весь зал, ведь библиотекари талантливы во всем. Сегодня это и актеры, и режиссеры, и журналисты и организаторы всевозможных встреч с творческой элитой России, сегодня модельная библиотека — это ответ вызову времени.