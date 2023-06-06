Вторник, 6 июня, 2023
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Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих предпринимателей на обучающий курс

7info

26 июня стартует очередной обучающий курс Рязанской школы бизнеса, организованный центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение могут пройти соискатели социального контракта, физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, начинающие предприниматели, ведущие деятельность до 1 года.

За 34 академических часа участники ознакомятся с методологическими основами бизнес-планирования, алгоритмами продвижения в Интернете, факторами успешной работы в продажах, особенностями продаж в соцсетях. Кроме того, приобретут навыки работы с маркетинговыми инструментами, узнают, как выбрать оптимальную организационно-правовую форму и систему налогообложения для конкретного бизнеса.

Спикерами выступят кандидат экономических наук, участник проекта Минфина РФ по подготовке консультантов-методистов по финансовой грамотности Галина Локтеева, кандидат экономических наук, доцент, и. о. директора Учебного центра ЖКХ Рязанской области Элегия Кистрина, действующий предприниматель с 13-летним стажем Ольга Прокопова, кандидат экономических наук, директор ООО «Солнцезащитные системы» Алексей Карпунин.

Курс пройдет в очном формате по адресу: Рязань, улица Каширина, стр. 1Б, 2 подъезд, 3 этаж и продлится до 30 июня.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

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