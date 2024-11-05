Вторник, 5 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

«Центр карьерного долголетия» открыли в Рязани

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязани для участников проекта «Активное долголетие» создали «Центр карьерного долголетия». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона отметил, что помимо занятий спортом и творчеством рязанцы старшего возраста учатся новым специальностям и сами делятся профессиональными секретами с молодёжью.

— В центре реализуется более 150 образовательных программ. Специалисты обучают новым профессиям, помогают выстроить карьеру или монетизировать хобби. Уже более 500 участников проекта начали реализовывать себя в новых сферах, — пишет Павел Малков.

В центре отрыли и «Школу цифровой грамотности». Рязанцы старшего возраста здесь учатся работать с компьютерами и смартфонами, чтобы пользоваться госуслугами, сервисами и социальными сетями. Отдельное внимание уделяется защите от мошенничества.

"Центр карьерного долголетия" открыли в Рязани
"Центр карьерного долголетия" открыли в Рязани
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает на культурные мероприятия

В ноябре Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил насыщенную программу для всех любителей истории и культуры.
Новости Рязани и области

Рязанец на «Мерседесе» пересек две сплошные. Полиция проводит проверку

Инцидент произошел 5 ноября.
Новости Рязани и области

В Рязани эвакуировали 500 человек во время пожара в общежитии РязГМУ

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о задымлении на 4-м этаже поступило в экстренные службы в 17:06.