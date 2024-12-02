Цеков: Зеленский признал поражение, послав Россию «на три буквы»

Допустив оскорбительное высказывание в адрес России, Владимир Зеленский признал свое поражение, заявил в беседе с « АиФ » первый зампред Госсовета Крыма Сергей Цеков.

В понедельник на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Киеве он заявил, что «Россия должна пойти на три буквы».

«Сейчас он видит, что все рушится, сыплется, он не достиг никакого результата, проигрывает. Эмоции берут верх. <…> Зеленский допускает такое высказывание, подтверждая свой проигрыш по всем направлениям», – сказал Цеков.

По его мнению, Зеленский показал, что он совершенно незрелый, не подготовленный для политики человек.

Цеков добавил, что Зеленский всего лишь хотел своими словами показать украинцам, какой он «крутой и смелый».