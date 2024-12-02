Допустив оскорбительное высказывание в адрес России, Владимир Зеленский признал свое поражение, заявил в беседе с «АиФ» первый зампред Госсовета Крыма Сергей Цеков.
В понедельник на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Киеве он заявил, что «Россия должна пойти на три буквы».
По его мнению, Зеленский показал, что он совершенно незрелый, не подготовленный для политики человек.
Цеков добавил, что Зеленский всего лишь хотел своими словами показать украинцам, какой он «крутой и смелый».