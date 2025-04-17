C начала 2025 года 26 иностранцев выдворены рязанскими приставами за пределы РФ

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по законодательству Российской Федерации наделены полномочиями по исполнению постановлений судей о принудительном выдворении за пределы нашей страны иностранных граждан или лиц без гражданства.

Процедуру выдворения сотрудники Управления ФССП по Рязанской области осуществляют во взаимодействии с региональным Управлением МВД России — здесь нарушители миграционного законодательства находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Во всех случаях основанием для выдворения иностранных граждан или лиц без гражданства является нарушение ими миграционного законодательства — правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания).

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С начала 2025 года во исполнение постановлений судей об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудниками УФССП России по Рязанской области было отправлено за пределы Российской Федерации 26 иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Все они доставлены до пунктов пропуска через Государственную границу РФ и официально переданы сотрудникам пограничной службы.

Так, 15 апреля 2025 года за пределы Российской Федерации выдворено 2 иностранца, один из них является гражданином Узбекистана, второй — Армении.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» выдворенным иностранным гражданам или лицам без гражданства запрещён въезд на территорию нашей страны в течение пяти лет со дня вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности.