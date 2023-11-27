Бывшую овчинно-меховую фабрику в Касимове продают на Авито за 13 млн рублей

Здание бывшей овчинно-меховой фабрики в Касимове продают на Авито за 13 млн рублей.

Объект продажи находится на улице Октябрьская, 4. На территории расположены здания и сооружения (21 шт.), общей площадью 8 000 квадратных метров. Объекты возведены в период времени с 1917 по 1980 год.

Предприятие прекратило работу в 2012 году.

Территория огорожена, охраняется, есть несколько въездов, грузовая площадка для речной разгрузки. Перепад к реке порядка 40 метров.

Территорию предлагается использовать под производство, создание базы отдыха, гостиничного комплекса, размещение детских и образовательных учреждений.