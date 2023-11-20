Понедельник, 20 ноября, 2023
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Бывший заключенный из Ярославля рассказал, чем его удивил Пригожин

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Служивший в «Вагнере» житель Ярославля Вячеслав Колесов рассказал 76.RU, как попал в частную военную компанию.

До СВО он несколько раз отбывал наказание за кражи. Во время последнего срока он находился в тюрьме на Алтае, куда в декабре 2022 года приехал Евгений Пригожин.

Колесов прошел отбор – он сделал 40 отжиманий и 40 приседаний.

«Пригожин сразу сказал: «Пацаны, вы туда пойдете умирать просто. А кто выживет, тому помиловка будет», – заявил ярославец.

Сидеть ему на тот момент оставалось около месяца, но он все равно решил отправиться на СВО. Во время боевых действий он обморозил ноги, которые пришлось ампутировать.

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