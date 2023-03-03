Бывший министр транспорта Савичев назначен гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

Бывший рязанский чиновник Андрей Савин назначения гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Такое решение принял совет директоров.

В должность Савичев вступает 6 марта. Также он будет занимать пост руководителя АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Во властных структурах Рядани и области Савичев работал с 1995 года. Занимал посты заместителя главы администрации Рязани, начальника Госжилинспекции региона, руководителя Корпорации развития Рязанской области. Несколько лет был в должности главы регионального Минтранса.