Бывший депутат Александр Шерин вышел на связь из зоны спецоперации

Экс-депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин с передовой поблагодарил рязанцев за помощь и поддержку. Об этом сообщает Областная рязанская газета.

Александр Шерин: «Хочу сказать огромное спасибо за генераторы, которые нам доставили депутаты Рязанской областной думы. Когда я узнал, что они сами их привезли, для меня было приятно. В основном мы все передачи встречаем на приграничной территории»

Замкомандира полка рассказал о младшем сержанте Сергее Шарове из Ермиши. По словам Александра Шерина, ермишинцы могут им гордиться.

Александр Шерин: «У нас четверо их, но Сергей один из самых ответственных бойцов. Делает большую работу, но при этом умный и скромный человек. Наши люди достойно служат и уверены, что Победа будет за нами»

После объявления частичной мобилизации Александр Шерин пришёл в военкомат, не дожидаясь повестки. С 18 октября он является военнослужащим мотострелкового полка ВС РФ.

Александр Шерин – выпускник училища ВДВ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В 2002 году находился в служебной командировке в Чечне, где был ранен. Имеет звание майора запаса.