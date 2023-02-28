Бывший депутат Александр Шерин вышел на связь из зоны спецоперации

Экс-депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин с передовой поблагодарил рязанцев за помощь и поддержку. Об этом сообщает Областная рязанская газета.
Замкомандира полка рассказал о младшем сержанте Сергее Шарове из Ермиши. По словам Александра Шерина, ермишинцы могут им гордиться.
После объявления частичной мобилизации Александр Шерин пришёл в военкомат, не дожидаясь повестки. С 18 октября он является военнослужащим мотострелкового полка ВС РФ.
Александр Шерин – выпускник училища ВДВ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В 2002 году находился в служебной командировке в Чечне, где был ранен. Имеет звание майора запаса.
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