Бывший сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что сейчас во главе Демократической партии США находится некий скрытый командный центр. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Крука, этот командный центр обладает способностью сместить одного лидера и быстро заменить его другим.

«Демократической партией США руководит невидимый командный центр. В настоящее время президент фактически является лишь формальной фигурой. В результате госпереворота одного номинального лидера заменяют другим», — подчеркнул Крук.

Он добавил, что этот «командный центр» состоит из представителей Демократической партии, а также связанных с ней неправительственных организаций, СМИ и финансовых кругов.