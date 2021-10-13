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Среда, 13 октября, 2021
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Бывшая сотрудница турагентства подозревается в обмане 22 рязанцев

7info
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В Рязани завели уголовное дело на местную жительницу, подозреваемую в 22 мошенничествах, совершенных под предлогом оказания туристических услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 39-летняя женщина принимала от клиентов деньги за турпутёвки, на сами туры не оплачивала. В итоге рязанка присвоила более миллиона рублей.

Ранее подозреваемая работала в турагентстве, но затем уволилась. Пользуясь клиентской базой, женщина продала несуществующие путёвки 22 рязанцам, получив от них миллион 46 тысяч рублей.

Всего в базе турагентства было более 100 человек. Их в ближайшее время опросят следователи. Не исключено, что обманутых людей больше.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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