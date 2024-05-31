Пятница, 31 мая, 2024

Бузова и Манукян поцеловались спустя три года в шоу «Сокровища императора»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

В воскресенье в 19.00 на ТНТ выходит предпоследний выпуск шоу «Сокровища императора» (16+), в котором станут известны имена финалистов. Три команды пройдут усложненные испытания, чтобы понять, кто достоин находиться в финале, а кто покинет проект в шаге от победы. Также достигнет апогея романтическая история Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которая развивалась на протяжении всего сезона.

В полуфинале остались три пары: Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Мария Миногарова с Паруром Арутюновичем и Давид Манукян с братом Арманом Давтяном. Их ждут новые интересные испытания и «черная кошка», которая в итоге может помешать одной из пар успеть дойти до финиша. В последнем полуфинальном испытании  ведущие ужесточили правила. Теперь командам надо не просто не прийти последними, но и уложиться в определенное время: на прохождение испытания дается 5 часов. Много это или мало, команды поймут в процессе.

И без того в вечно эмоциональные встречи с ведущими на финише добавится порядочная порция драмы. Состоится долгожданный поцелуй телеведущей Ольги Бузовой и ее бывшего Давида Манукяна.

«Я столько раз прогоняла это в своей голове. Я столько раз нуждалась в разговоре. Я давно хотела это сделать, мне нужно это, чтобы проверить свои чувства», – сказала Ольга Бузова Давиду Манукяну.

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