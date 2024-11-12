Вторник, 12 ноября, 2024
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Бункер Зеленского под прицелом: Россия продолжает выносить системы ПВО в Киеве

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Алексей Самохин
Фото сгенерировано AI, не имеет отношения к описываемому событию

Россия продолжает наносить систематические удары по военным объектам Украины, в последние недели эти атаки сосредоточены на Киевской области, пишет aif.ru.

По информации российских источников, в столичном регионе особое внимание уделяется комплексам противовоздушной обороны (ПВО), которые прикрывают ключевые объекты украинской власти.

Сообщается, что ударные дроны ВС РФ активно «охотятся» на комплексы ПВО, включая системы Iris-T и Patriot, расположенные в Киевской области. Telegram-канал «Win/Win» предполагает, что российским военным удалось вычислить их позиции во время недавних воздушных атак. По данным издания «Военное обозрение», российские атаки стали систематическими и направлены на уничтожение элементов ПВО и аэродромной инфраструктуры, которая поддерживает защиту украинской столицы.

Атаки охватывают не только Киевскую область: российские беспилотники также поразили аэродромы и военные объекты в Конотопе, а на авиабазе ВСУ в Кульбакино (Николаевская область) была уничтожена радиолокационная станция и повреждены два самолета Су-24. В Черниговской области уничтожены несколько РЛС, защищающих киевское направление.

Военный эксперт Александр Ивановский объясняет эту тактику тем, что большинство западных систем ПВО, поставленных Украине, сосредоточено именно в Киеве, и именно здесь российские силы пытаются их ликвидировать. Ивановский также отмечает, что в условиях политических изменений в США президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с трудностями в получении новых поставок вооружений, что ослабит возможности Украины по замене утраченных систем. Эксперт подчеркивает, что, помимо ПВО, Киев является местом расположения множества важных центров управления, которые также являются потенциальными целями атак.

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