Буйный липчан бросался с кулаками на покупателей и продавцов

В Задонске составили протокол за мелкое хулиганство на 38-летнего местного жителя, который устроил дебош в одном из магазинов города, пишут Вести-Липецк.

Сообщается, что буйный посетитель бросался с кулаками на покупателей и продавцов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место случившегося прибыла группа быстрого реагирования. В итоге злоумышленник скинул с себя куртку и бросился на охранников врукопашную.

«Я заявление напишу, он ударил меня в лицо», – пожаловалась одна из женщин.

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В итоге дебошира положили на пол и надели на него наручники.