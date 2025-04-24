Будущим студентам РязГМУ начислят до пяти баллов к ЕГЭ за волонтёрство

Абитуриенты, поступающие в Рязанский государственный медицинский университет, смогут получить до пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, если примут участие в волонтёрской работе в больницах и поликлиниках региона. Соответствующее нововведение вступает в силу с 2025 года, сообщает сайт регионального Минздрава.

Как пояснил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, это решение утверждено министерством здравоохранения России. Дополнительные баллы будут начисляться только при поступлении на целевую квоту, выделенную для Рязанской области. При этом участвовать в программе могут не только жители региона, но и абитуриенты из других субъектов страны.

Для получения баллов достаточно выполнять посильные и важные задачи, не связанные с лечением пациентов, но существенно облегчающие работу медицинского персонала. Волонтёры смогут, например:

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сопровождать пациентов на обследования и процедуры;

приглашать граждан на диспансеризацию;

раздавать информационные материалы;

помогать в рассылке сообщений;

координировать потоки посетителей в поликлиниках.

Потребности больниц в помощниках здесь.