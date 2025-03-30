Будьте осторожны: временное ухудшение качества воздуха в Рязани

В Рязани вечером 29 марта погодная динамика создала условия для накопления примесей в приземном воздухе, вследствие чего универсальный показатель загрязнения – параметр РМ2,5 – увеличился примерно в 30 раз относительно дневных значений, почти вдвое превысив среднесуточный норматив. Об этом сообщает группа «Лаборатория геохимии и ландшафтов РГУ имени Есенина» ВКонтакте.

В этот день наблюдались дымы от костров и горящей травы и всякие химические запахи, что закономерно. Параллельно происходило накопление углекислого газа: его концентрации выросли на четверть относительно дневных значений, что очень много и наблюдается лишь иногда в летний сезон. Такой сильный рост СО2 однозначно свидетельствует о появлении мощного источника углекислоты, отсутствовавшего в холодное полугодие – почвенного дыхания. Ползучее мартовское потепление сделало свое дело: микробные сообщества почв нашего региона возобновили активность – тепла, полученного почвами от воздуха и Солнца, оказалось достаточно, и вегетационный период действительно начался.

Ухудшение гигиенических параметров воздуха происходит за счет накопления примесей от местных источников: для РМ2,5 преобладают техногенные, для СО2 – природные. Чем мощнее источник, тем хуже ситуация. В этой связи в Рязанской области еще не так все плохо: наиболее контрастный техногенный ореол РМ2,5 наблюдался в ночь на 30 марта в северо-западном Подмосковье.

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Такая обстановка создана уральско-казахстанским антициклоном, распространившим свое влияние на Центр России в субботу, 29 марта. Наиболее потенциально острая ситуация складывается вечером и в начале ночи, до полуночи. Лишь днем прогрев от Солнца обеспечивает перемешивание и самоочищение воздуха. Именно поэтому наблюдается такой разительный контраст между дневными и вечерними значениями РМ2,5 и СО2.

Кроме выхолаживания, сейчас действуют и другие факторы вечернего и ночного накопления примесей в воздухе, дополнительно усугубляющие проблему:

антициклон в своей западной части пока еще «молодой», он продолжает развитие и вовлекает в свою циркуляцию воздушные массы из самых разных регионов, вследствие чего ситуация с направлением ветра на разных высотах еще не устоялась – направления потоков часто противоречат друг другу, что затрудняет вертикальный обмен;

в антициклоне преобладают нисходящие движения воздуха на всех высотах: так, те воздушные массы, что сейчас находятся у земной поверхности в Центре России, 6 дней назад были на высоте 5 км над Зауральем; этот процесс еще больше «утяжеляет» нижние слои атмосферы, попутно создавая теплые блокирующие слои на разных высотах, т.к. опускание воздуха всегда сопровождается его разогревом;

адвекция воздуха из Казахстана идет неравномерно, между волнами адвекции возникают атмосферные фронты, поэтому днем наблюдалась повышенная для антициклона облачность – а где фронт, там и инверсия, блокирующая перемешивание;

Рязанская область находится в той части антициклона, где горизонтальные контрасты давления низкие (менее 1 гПа/100 км: рис. 3), в связи с чем и ветер очень слабый и не способен перемешать примеси по горизонтали.

Экологически неблагоприятная ситуация с повышенным накоплением примесей в воздухе в вечернее и ночное время, очевидно, сохранится до утра понедельника, 31 марта включительно, затем тип циркуляции начнет меняться. Будьте внимательны и осторожны.