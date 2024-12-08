«Будет драка»: эксперт рассказал, чего ждать России от ситуации в Сирии

В связи с обострением конфликта между правительственными войсками Сирии и боевиками, а также захватом оппозицией Дамаска, в ближайшее время можно ожидать «драки» между Западом, Турцией и Россией. Такое мнение высказал URA.RU эксперт Института Ближнего Востока и член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

По его словам, Россия обладает возможностями для влияния на ситуацию, в частности, через ограничение потока туристов в Турцию и активизацию диалога с турецкими властями.

«У нас есть рычаги, есть туристы. Это несложно сделать — сорвать ему (президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану) весь туристический сезон. Сейчас начнется драка. Мы можем лавировать в этой ситуации. Обязательно вмешаются саудиты и эмиратцы. Им невыгодно, чтобы Эрдоган усиливался за счет новых территорий и становился новым „султаном“. Будет борьба с саудитами, с Западом. Хотя с Западом, возможно, меньше», — заявил Балмасов.

Эксперт отметил, что Израиль уже занял часть сирийской территории, а Турция получила «разрушенную страну», в которую придется вкладывать значительные ресурсы. На фоне нестабильного состояния турецкой экономики Эрдоган столкнется с серьезными трудностями: все люди на захваченных территориях нуждаются в обеспечении продовольствием и другими необходимыми ресурсами.

Балмасов провел историческую параллель, напомнив слова Владимира Ленина: «Когда другие его сподвижники уже праздновали победу, он сказал, что надо преодолеть разруху. Когда преодолеем, тогда победим, а пока у нас только половина победы».

Эксперт подчеркнул, что России следует грамотно использовать ухудшающиеся отношения между Турцией и Западом в своих интересах. Он считает, что РФ необходимо наладить более плотное взаимодействие с Турцией, не теряя при этом осознания, что Эрдоган не является другом России. По словам Балмасова, конфликты турецкого президента с другими странами нужно использовать исключительно в пользу российских стратегических задач.

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