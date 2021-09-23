Брянский театр выступил в Рязани с «Поминальной молитвой»

В среду, 22 сентября, Брянский театр имени А.К.Толстого выступил в Рязанском драматическом театре со спектаклем «Поминальная молитва». Показ состоялся в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая организуется Росконцертом.

«Поминальная молитва» — первый спектакль из шести, что покажет Брянский театр. В репертуаре зрителей также ждут 4 комедии и детский мюзикл.

«У нас хорошее настроение, мы ждём встреч с вашим зрителем», — сказал народный артист РФ Иосиф Камышев во время пресс-подхода.

«Поминальная молитва» — это удивительная трагикомедия, с искромётным юмором. запоминающимися героями и простым, но необычайно глубоким сюжетом.

Действие картины разворачивается в начале XX века, в небольшом селе Анатовка, где уживаются два народа: евреи и русские. Это время — период бушующих антисемитских настроений.

Небогатый еврей Тевье, молочник по профессии и философ в душе, хочет пристроить своих дочерей — а их у него целых пять — в богатую семью, чтобы обеспечить их счастливую жизнь.

Для этого дела уже и сваха нашёлся. Да вот только дочки решают сами взяться за свою судьбу. Старшая отказывается от замужества с богатым мясником и начинает строить семью с бедным портным по имени Мотл. Другая — отдаёт своё сердце студенту-революционеру Перчику и готовится уехать за ним в Сибирь. Третья дочь, предав семейную веру, венчается с православным писарем Фёдором.

Жизнь Тевье полна трудностей и печали: дочери нарушают наставления отца, умирает жена, на его землю приходят с погромами православные мужики. Кульминацией всего становится губернский указ: все евреи должны в кратчайшие сроки покинуть Анатовку.

Справиться с насущными проблемами Тевье помогает его вера: он постоянно обращается к Богу, молится, говорит цитатами из священного писания. Кажется, именно она не позволила Тевье сломиться в тяжелейшие жизненные моменты.

Спектакль, пропитанный удивительной еврейской культурой, прекрасным образом сочетает радостное и печальное. Герои, на чью долю выпали нелёгкие испытания, продолжают смеяться и веселиться. И не случайно финал произведения — это фарсовая ситуация. Семья Тевье после изгнания из деревни получает телеграмму с приглашением погостить у родственников, а тем в свою очередь приходит аналогичное письмо. Комичная ситуация, когда все перепутали слова в телеграммах, вызывает бурю смеха в зрительном зале.

«Поминальная молитва», пожалуй, одна из немногих театральных драм, в которой проблемы, беды целого народа раскрываются через шутки и юмор. Это самый настоящий «смех сквозь слёзы». Разве не это лучшим образом отражает всё очарование многовековой еврейской культуры?