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Суббота, 17 июля, 2021
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Брянские «бизнесмены» после флирта с хозяйкой разгромили съемную квартиру

Никита Брыкин
Брянские «бизнесмены» после флирта с хозяйкой разгромили съемную квартиру
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Жительница Брянска сдала квартиру четырем злоумышленникам, которые разгромили ее жилье, рассказала женщина в группе «Черный список людей Брянска» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, четыре человека представились бизнесменами и захотели снять квартиру на длительный срок.

«Один из них даже пытался ухаживать за мной! А за неделю до оговоренного срока оплаты эта четверка перестала выходить на связь!» – рассказала женщина.

В итоге за неделю до срока оплаты мужчины перестали выходить на связь. Выяснилось, что «предприниматели» разломали, подоконник, светильники, повредили газовую плиту и домофон.

Хозяйка разбитой квартиры уже написала заявлению в полицию.

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