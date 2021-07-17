Брянские «бизнесмены» после флирта с хозяйкой разгромили съемную квартиру

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Жительница Брянска сдала квартиру четырем злоумышленникам, которые разгромили ее жилье, рассказала женщина в группе «Черный список людей Брянска» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, четыре человека представились бизнесменами и захотели снять квартиру на длительный срок.

«Один из них даже пытался ухаживать за мной! А за неделю до оговоренного срока оплаты эта четверка перестала выходить на связь!» – рассказала женщина.

В итоге за неделю до срока оплаты мужчины перестали выходить на связь. Выяснилось, что «предприниматели» разломали, подоконник, светильники, повредили газовую плиту и домофон.

Хозяйка разбитой квартиры уже написала заявлению в полицию.