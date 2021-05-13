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Четверг, 13 мая, 2021
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Брянцы обсуждают загадочную надпись на доме в центре города

Никита Брыкин
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Жители Брянска обсуждают появление загадочной надписи на двери дома № 18 на улице Фокина, пишет портал «Брянские новости».

На опубликованном в Сети снимке видно, что авторы также нарисовали QR-код, который ведет на страницу в Instagram.

Кроме того, горожанам сделали подсказки, изобразив разноцветную лошадку и череп, который является символом мексиканского Дня мертвых. Тем, разгадают загадку, обещают подарок в день открытия.

Брянцы пришли к выводу, в городе вскоре откроется кафе мексиканской кухни.

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