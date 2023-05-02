Бронхиальная астма: профилактика

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Алёна Андреевна Романова рассказала, как свести к минимуму приступы астмы и предотвратить осложнения.

Первые представления о заболеваниях легких, в том числе и бронхиальной астме, начали формироваться еще в глубокой древности. Изучением данной проблемы занимались такие древние учёные, как Гиппократ, Гельмонт, Аретей и другие. Советские ученые Андрей Дмитриевич Адо и Пантелеймон Константинович Булатов первыми разработали классификацию бронхиальной астмы по причинам её возникновения. Также выдвигались различные теории возникновения бронхиальной астмы: эндокринная, аллергическая, бактериальная, вирусная, неврогенная, анафилактическая, профессиональная. В настоящее время развитие науки позволяет получать новые факты о бронхиальной астме, которые подтверждаются неоднократными лабораторными исследованиями.

В связи с ростом заболеваемости бронхиальной астмой была создана рабочая группа из ведущих специалистов, которые занимались изучением бронхиальной астмы. Впоследствии была создана программа «Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы», которая предназначалась для взаимодействия между врачами, медицинскими учреждениями и органами государственного управления.

Бронхиальная астма представляет собой хроническое воспалительное неинфекционное заболевание и является на сегодняшний момент серьезной медицинской и социальной проблемой. Бронхиальной астмой может болеть человек в любом возрасте, однако чаще всего данное заболевание начинает развиваться еще в детстве. К факторам риска развития бронхиальной астмы можно отнести две группы: внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам относятся: генетическая предрасположенность; атопия – то есть повышенная выработка антител Ig E; гиперреактивность – повышенная способность бронхов к сокращению гладких мышц в ответ на внешние раздражители; пол – в детском возрасте бронхиальная астма чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. К внешним факторам относятся различные аллергены (домашняя пыль, шерсть домашних животных, плесень и другие); респираторные инфекции; профессиональные факторы; курение. Важно ещё подчеркнуть, что выделяются в отдельную группу факторы, которые непосредственно способствуют действию причинных факторов, так называемые триггеры, тем самым увеличивая риск развития приступов астмы. К таким факторам можно отнести инфекции дыхательных путей, нерациональное питание или аллергенные пищевые продукты, лекарственные препараты, переохлаждение и другие.

Развитие бронхиальной астмы наступает при контакте человека с различными факторами. Впоследствии развивается воспалительный процесс, при котором происходит активация медиаторов воспаления, что, в свою очередь, приводит к характерным патофизиологическим изменениям: гиперреактивности бронхов (сильному сужению) и стойкой, но обратимой бронхообструкции (нарушению проходимости бронхов и дальнейшему развитию затрудненного дыхания). Бронхиальная астма может иметь степень течения от легкой (симптомы возникают реже одного раза в сутки или одного раза в неделю) до тяжелой (симптомы возникают ежедневно или постоянны в течение дня).

В клинической картине течения заболевания выделяют несколько периодов: период предвестников, период удушья, постприступный и межприступный периоды. Период предвестников начинается за несколько часов до приступа и характеризуется нарушением сна, раздражительностью, слабостью, головной болью, тахикардией. Также нередко проявляются аллергические поражения кожи и слизистых оболочек. Период удушья чаще всего возникает остро, в ночное время или вечером. У человека усиливается кашель, возникает одышка, человек ощущает нехватку воздуха. Эпизоды затрудненного дыхания усиливаются, кожные покровы становятся бледного цвета, выражен цианоз губ, рук, ушных раковин. Завершение приступа сопровождается отхождением мокроты и облегчением дыхания. Постприступный период характеризуется общей слабостью, сонливостью. Течение межприступного периода зависит от степени тяжести заболевания.

Без надлежащего лечения заболевания могут развиваться осложнения. Наиболее часто встречается осложнение — астматический статус. Астматический статус характеризуется стойкой бронхиальной обструкцией и нарастанием дыхательной недостаточности. Астматический статус развивается в результате обострения или присоединения воспалительного процесса, переохлаждения, бесконтрольного применения лекарственных препаратов.

Для того, чтобы свести к минимуму частые приступы астмы, а также предотвратить осложнения необходимо следовать рекомендациям врача, строго соблюдать схему назначенного лечения и придерживаться простых правил профилактики.

Профилактика является неотъемлемой частью в лечении бронхиальной астмы. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила: по возможности исключить контакты с аллергенами, уделять внимание прогулкам на свежем воздухе не менее двух часов в день, употреблять гипоаллергенные продукты, проводить закаливание организма, своевременно и правильно лечить инфекционные заболевания, отказаться от курения. В помещениях, где проживает человек, необходимо делать частую влажную уборку, минимизировать количество ковров, мягких игрушек, книг, отказаться от подушек и одеял из пуха, шерсти, перьев. Также необходимо минимально использовать различные аэроаллергены – дезодоранты, освежители воздуха, парфюмерию. Кроме того, человеку необходимы приемы витаминов, курсы противоаллергических препаратов, сеансы лечебного массажа. Но всё это должно проводиться под наблюдением врача. Правильно спланированные и выполненные меры по профилактике бронхиальной астмы станут эффективным средством предотвращения и лечения этой болезни.