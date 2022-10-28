Пятница, 28 октября, 2022
powder

Брянцев разбудили громкие звуки взрыва и отблески в небе

На главнуюНовости мира

Жителям Брянска удалось запечатлеть звуки взрыва и отблески в небе, которые были слышна минувшей ночью.

Видеозапись опубликована в группе «Брянские новости» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, шум доносился до Фокинского и Володарского районов. Жители сообщили о вибрации и дрожании стекол.

Специалисты считают, что делать вывод о взрыве преждевременно, поскольку достоверность ролика пока не подтверждена.

Власти и оперативные службы не прокомментировали случившееся.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/