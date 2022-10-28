Брянцев разбудили громкие звуки взрыва и отблески в небе

Жителям Брянска удалось запечатлеть звуки взрыва и отблески в небе, которые были слышна минувшей ночью.

Видеозапись опубликована в группе «Брянские новости» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, шум доносился до Фокинского и Володарского районов. Жители сообщили о вибрации и дрожании стекол.

Специалисты считают, что делать вывод о взрыве преждевременно, поскольку достоверность ролика пока не подтверждена.

Власти и оперативные службы не прокомментировали случившееся.

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