Брянцев разбудили громкие звуки взрыва и отблески в небе

Жителям Брянска удалось запечатлеть звуки взрыва и отблески в небе, которые были слышна минувшей ночью.
Видеозапись опубликована в группе «Брянские новости» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, шум доносился до Фокинского и Володарского районов. Жители сообщили о вибрации и дрожании стекол.
Специалисты считают, что делать вывод о взрыве преждевременно, поскольку достоверность ролика пока не подтверждена.
Власти и оперативные службы не прокомментировали случившееся.
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