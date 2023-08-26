Бранов и Артёмов проинспектировали работу рязанских строителей в Херсонской области

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, и. о. обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов вместе с министром стройкомплекса региона Дмитрием Василевским вернулись из Херсонской области и Мариуполя, где были в командировке. О результатах поездки Артём Бранов рассказал на своей странице ВКонтакте.
Чиновники проверяли работу подрядчиков, которые готовят школы и детские сады на новых территориях к 1 сентября.
Завершается ремонт и восстановление объектов, подшефных Рязанской области. К приёму посетителей почти готовы два отделения МФЦ.
Дальнейшие планы по благоустройству и восстановлению объектов удалось обсудить с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко. Рязанская и Херсонская стороны подписали соглашение о дальнейшем участии Рязанской области в восстановлении региона.
Доложил Артём Бранов также о том, как продвигаются работы в Мариуполе. Там рязанские строители ремонтируют 27 многоквартирных домов: