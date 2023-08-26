Бранов и Артёмов проинспектировали работу рязанских строителей в Херсонской области

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, и. о. обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов вместе с министром стройкомплекса региона Дмитрием Василевским вернулись из Херсонской области и Мариуполя, где были в командировке. О результатах поездки Артём Бранов рассказал на своей странице ВКонтакте.

Чиновники проверяли работу подрядчиков, которые готовят школы и детские сады на новых территориях к 1 сентября.

— Многое приходится восстанавливать с нуля. К примеру, здание Новотроицкой школы №2 не ремонтировалось более 20 лет. Кровля, санузлы, электрика в классах, коридорах и спортзале школы, пищеблок – всё это, по сути, делается заново и уже – на финальной стадии, — докладывает Бранов.

Завершается ремонт и восстановление объектов, подшефных Рязанской области. К приёму посетителей почти готовы два отделения МФЦ.

— Рязанская область — пока единственный регион в стране, отправивший на Херсонщину бригаду для подготовки к отопительному сезону – темпы постоянно наращиваются, — отметил Бранов.

Дальнейшие планы по благоустройству и восстановлению объектов удалось обсудить с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко. Рязанская и Херсонская стороны подписали соглашение о дальнейшем участии Рязанской области в восстановлении региона.

Доложил Артём Бранов также о том, как продвигаются работы в Мариуполе. Там рязанские строители ремонтируют 27 многоквартирных домов: