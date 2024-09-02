Понедельник, 2 сентября, 2024

Бомбы разорвали на куски «королевскую» бригаду ВСУ в Часовом Яре

Автор: powder

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Российские военные уничтожают в Часовом Яре 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила, которую называют «королевской», пишет АиФ.

По данным издания, ВС России ликвидируют «королей» в стрелковых боях и закапывают вместе с опорными пунктами многотонными фугасными авиабомбами и корректируемыми авиационными боеприпасами.

«Они уничтожают наши оборонительные сооружения», — рассказал офицер «королевской» ВСУ.

Чаще всего, после попадания полуторатонного фугаса остается только груда кирпичей и останков украинских солдат.

Военный добавил, что группировка ВСУ в Часовом Яре держится из последних сил.

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