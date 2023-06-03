Бомбей или Мумбаи? Трущобы Дхарави

«Бомбей» — так окрестили город-архипелаг первые европейские завоеватели – португальцы. В последующем, передав земельные владения в качестве приданого британцам. Новые владельцы отнеслись к «подарку» основательно: осушили пространство между семью островами, засыпали проливы и объединили их в единый массив суши, отделенный от материка рекой и заливом. После получения Индией независимости власти провели политику «обновления» от колониального прошлого, переименовав Бомбей в Мумбаи. Хотя, как показывает практика, для местных жителей, коих 1,5 млрд человек, Бомбей так и остался Бомбеем.

…под увлеченный рассказ гида в голове не унимался вопрос: кому посвящен храм и успею ли я увидеть мурти (фигурку божества), прикрытую плотной шторой? Словно услышав мысли, из-за колонны показался брахман (священнослужитель индуистского храма) и после непродолжительного взгляда поманил рукой, приглашая пройти к маленькому алтарю. Сандалии одиноко устроились у порога, освободив ступни для входа в святую обитель. Какое счастье! На возвышенном пьедестале восседало воплощение удачи и хороших начинаний с головой слона – Ганеш. На шее эхом отозвался медальон, поприветствовав собрата по «индуистскому Олимпу». Брамин улыбнулся и поднес руку к моему лбу, поставив тилаку в виде отпечатка указательного пальца в качестве благословения. Кожный покров ощутил приятную прохладу – эффект сандаловой пасты. «Все хорошо, не бойся» — теплота разлилась по телу и откликнулась в области сердечной чакры.

Хардик – выходец из трущоб Дхарави, признанных одними из самых больших в мире. На этот день мальчик, выросший в окрестностях экранного героя Джамала Малика из фильма «Миллионер из трущоб», оказался нашим проводником, показав другую сторону Бомбея. Район Дхарави – центральная часть Мумбаи. Во время колониального периода по распоряжению британцев эту территорию отдали под промышленную зону с фабриками, рядом с которыми разрастались поселения рабочих. Сегодня официальные данные говорят о численности в 1млн человек, но в реальности стоит ориентироваться на 1,5 млн. Доступная стоимость аренды ветхой крыши над головой – от 10 000 рупий в месяц — обеспечивает большой приток населения из соседних штатов с целью заработка.сфер

— Здешние жители точно также могут быть офисными работниками, сотрудниками банка, сферы развлечений и так далее. Трущобы – это не приговор, — делится Хардик.

Рядом пронеслась электричка с вагонами, переполненными пассажирам: час-пик, ничего не поделать. Декорации перед глазами начинают тускнеть и видоизменяться: удаляясь от исполинских небоскребов и модных бутиков, свернув в пару-тройку проулков, мы оказываемся перед производственным сектором.

– В первую очередь, Дхарави – это место переработки порядка 60% пластика Бомбея» — рассказывает проводник прямо перед маленьким темным помещением, похожим на кладовку.

Приглядевшись, замечаю троих мужчин, механически отшвыривающих кассетную пленку и оправу в разные стороны. «Здесь его сортируют, перемалывают, сушат и отправляют на производство».

Осматриваюсь. Квартал больше смахивает на чулан, требующий капитальной уборки. Горы первично отработанных изделий ждут своей участи, привлекая местных одомашненных коз или баранов почувствовать свою дикую природу и взобраться повыше. Вдоль узких коридоров между домами в 2-3 этажа расставлены огромные бочки с водой: альтернатива отсутствующему водопроводу.

«Вода бесплатная. Поступает из рек» — комментирует мальчик. Я сглатываю. Желудок тихо откликается стоном. Хорошо, что в рюкзаке есть бутылка «Bisleri».

Двигаемся дальше. Кладовка номер 4 оказалась отсеком фасовки колоссально громадных кусков мыла с просроченным сроком годности. Маленькие версии расходятся по отелям мегаполиса, где используются для стирки. В голове промелькнул вопрос о постельном белье в «Bentleys Hotel» и прошлой ночи. Хм.

Осторожно ступая по разбитым дорожкам, Хардик останавливается рядом с пошивочными мастерскими. На фоне серых и хлипких стен, словно чудо, расположился шервани для торжественного вечера – традиционное мужское полупальто. И ценник в 50 000 рупий (рупия к рублю – 0,999:1). Да да.

– Низкая арендная плата в сравнении с другими районами привлекает сюда собственников бизнеса. У нас отшивают одежду как для Болливудской индустрии, так и различные бренды, их копии, – продолжает гид.

Средняя оплата в промышленном зоне составляет от 700 до 2500 рупий в день. При механическом труде ежемесячный заработок варьируется в пределах 36-40 тысяч, если задействован определенный навык, то от 60 тыс рупий и выше. За 100 рупий можно приобрести полноценный обед по индийским меркам.

Шум швейных машинок заглушают звуки азана – время молитвы для мусульманской общины. Дхарави негласно поделен на религиозные зоны: порядка 55% составляют индуисты, 33% мусульмане, 7% христиане, остаток приходится на прочие группы.

Непонятно какая кладовка по счету переполнена новехонькими сплющенными коробками: в скором времени они отправятся в пункты погрузки Amazon и прочих сервисов доставки. А по соседству отсеки кожной выделки: сумки, кошельки и прочие изделия под брендом «Dharavi» ждут покупателей.

Познакомившись с основными отделами рабочего сектора, отправляемся в жилую часть. Рынок. Ну куда же без него. Прилавки переполнены овощами, рисом, фруктами и уличной едой.

Рядом показалась табличка «Public school». Как оказалось, открыли школу сравнительно недавно и обучение стоит 1000 рупий в год – возмещение за учебники и канцелярию. По соседству как-то нелепо появилось высотное здание, но в таких же серых трущобных полутонах.

– Правительство активно продвигает программу по переселению жителей из трущоб в более комфортабельные апартаменты. Но есть несколько моментов. Во-первых, даже при обмене одинаковой квадратуры новым владельцам придется доплачивать не малую сумму за квартиру в доме, отстроенном на месте бывших хижин. А во-вторых, прибавляются счета за коммунальные услуги. Как правило, площадь квартиры сравнительно превышает скромные размеры лачуг, — поясняет Хардик.

К слову, однокомнатная хижина в трущобах Дхарави обойдется от 3 млн рупий. Немного прогулявшись по лабиринтам улиц, мальчик-проводник приглашает нас в гости. Дом оказался гончарной мастерской – семейное дело, отпечаток кастовой системы и реалий современности. Первый этаж сплошь уставлен горшками, емкостями с глиной и прочим рабочим материалом. На второй этаж-чердак ведет лестница, где и проживает семья Хардика из 6 человек. Мальчик предлагает поучаствовать в процессе и указывает на низкую табуретку рядом с гончарным станком…

Индия имеет свойство менять сознание. И восприятие мира. Цените то, что имеете.

Екатерина Стоцкая