— Люди добрые, куда обращаться?! , два дня большой рыжий пёс терроризирует Забайкалку и городок… — пишет рязанка. — Сегодня порвал женщину и её собаку маленькую. Хорошо, что мимо шёл мужик с тигровой собакой, бойцовской. В какую службу обратиться?