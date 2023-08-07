На главнуюНовости Рязани 07.08.2023 09:40 Большой рыжий пёс «порвал женщину» на окраине Рязани — соцсети 7info Пользовательница соцсети ВКонтакте рассказала о большой собаке, терроризирующий жителей окраины Рязани. Пост опубликовала группа «Дягилево ВКонтакте». — Люди добрые, куда обращаться?! , два дня большой рыжий пёс терроризирует Забайкалку и городок… — пишет рязанка. — Сегодня порвал женщину и её собаку маленькую. Хорошо, что мимо шёл мужик с тигровой собакой, бойцовской. В какую службу обратиться? Речь об улице Забайкальской, Дягилевском военном городке. Новости партнёров Читайте также Цены на духи и туалетную воду снизились в России Осуждённый за изнасилование рецидивист объявил голодовку из-за музыки — Shot В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона из больницы В Спасском районе планово отключат электричество Юная девушка погибла во время купания в Волковском пруду Санкт-Петербурге Экстремально высокая температура ожидается в 10 регионах России Опубликовано видео с места наезда на лося под Рязанью Первый тренировочный полёт фестиваля «Небо России» прошёл под Рязанью Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Цены на духи и туалетную воду снизились в России Снижение стоимости продукции привело к увеличению спроса, отмечают аналитики. Осуждённый за изнасилование рецидивист объявил голодовку из-за музыки — Shot Мужчина требует поставить в камеру акустическую систему для прослушивания музыки. В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона из больницы Заявительница рассказала, что посещала в лечебном заведении врача, была озабочена результатом визита и поэтому, когда собралась домой, то забыла телефон на лавке в коридоре. В Спасском районе планово отключат электричество В Спасском районе Рязанской области 7 августа ожидаются плановые отключения электричества, сообщила местная администрации. Юная девушка погибла во время купания в Волковском пруду Санкт-Петербурге Пострадавшую доставили в 5-ю больницу имени Филатова, медики спасти жизнь пациентке не смогли. Экстремально высокая температура ожидается в 10 регионах России По словам Вильфанда, в этих регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Опубликовано видео с места наезда на лося под Рязанью Появилось видео, снятое на месте наезда на лося под Рязанью. Запись опубликовал «Автоблог Рязань». Первый тренировочный полёт фестиваля «Небо России» прошёл под Рязанью Организаторы фестиваля поделились красивыми фотографиями, сделанными на месте старта. Платный пляж под Рязанью не справился с наплывом посетителей в жару Количество желающих отдохнуть у воды в сильную жару оказалось настолько большим, что на въезде образовалась пробка из автомобилей. Задержан водитель, сбивший насмерть ребёнка в Москве Задержанный водитель 1978 г. р. имеет явные признаки алкогольного опьянения, сообщает прокуратура. Автомобиль сбил насмерть лося на дороге под Рязанью ДТП произошло у населённого пункта Полково. Животное сбил автомобиль «Лада Гранта». Лось погиб. Из Оки в Касимовском районе подняли труп Тело человека достала из воды 6 августа в 19.15 около населённого пункта Ташенка дежурная смена ПСС Касимовского района.