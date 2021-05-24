Большое граффити космонавта появилось в Рязани

На задней стене ДК «Приокский» в Рязани появилось граффити космонавта.
Цветной рисунок находится со стороны парка имени Гагарина.
РИА «7 новостей» публикует видео работы художника.
На задней стене ДК «Приокский» в Рязани появилось граффити космонавта.
Цветной рисунок находится со стороны парка имени Гагарина.
РИА «7 новостей» публикует видео работы художника.
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