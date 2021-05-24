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Большое граффити космонавта появилось в Рязани

7info
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На задней стене ДК «Приокский» в Рязани появилось граффити космонавта.

Цветной рисунок находится со стороны парка имени Гагарина.

РИА «7 новостей» публикует видео работы художника.

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