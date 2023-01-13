Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом

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Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

Больше половины жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом. Способствует этому национальный проект #демография, реализуемый в регионе.

Наши спортсмены успешно выступают на всероссийских и международных состязаниях. В 2022 году они завоевали примерно 3 тысячи медалей — в полтора раза больше, чем годом ранее.

Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом
Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом
Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом
Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом

Спортивная инфраструктура в Рязанской области развивается активно. В 2022 в районах появились 3 ФОК и 3 спортивных площадки. Для спортивных школ Михайлова, Спасска-Рязанского, Ермиши и Касимова закупили оборудование, инвентарь и комфортабельные автобусы.

Спортивная база продолжит укрепляться и благодаря поддержке федерального центра. В Рязани завершается строительство крытого футбольного манежа, скоро начнётся возведение ФОКа с бассейном. В 2023 в Шиловском районе и Рязани оборудуют «умные» спортплощадки. В муниципалитетах также появятся новые объекты и оборудование.

Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом
Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом
Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом
Большинство жителей Рязанской области регулярно занимаются физкультурой и спортом

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