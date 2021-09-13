Больше всего заболевших коронавирусом рязанцев в возрастной группе 46-64 года

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 12.00 13 сентября в регионе выявлено 40277 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 15673 человек.

Коронавирус диагностирован у 12732 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 7673 человек — от 65 до 80 лет, 1621 — старше 80 лет и 2578 детей (девяносто семь до 1 года; сто пятьдесят четыре по 1; сто тридцать девять по 2; сто шестьдесят девять по 3; сто сорок три по 4 года; сто тридцать один по 5; сто сорок один по 6; сто сорок три по 7; сто тридцать шесть по 8; сто тридцать два по 9; сто шестнадцать по 10; сто тридцать семь по 11; сто пятьдесят три по 12; сто тридцать девять по 13; сто сорок один по 14; сто пятьдесят восемь по 15; сто шестьдесят семь по 16; сто восемьдесят два по 17 лет).