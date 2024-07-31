Больше возможностей для активного отдыха с Tele2

Tele2 учитывает интересы своих абонентов и регулярно расширяет программу лояльности «Больше». В этот раз оператор подготовил выгодные предложения для любителей прогулок на велосипедах и сапбордах, а также для предпочитающих более экстремальные виды отдыха – сплавы на байдарках.

Жители Рязанской области смогут воспользоваться бонусами от компаний-партнеров оператора, которые позволят получить новые впечатления от летних активных развлечений на природе. Отдохнуть с семьей, встретить с друзьями рассвет или организовать тур на сапах недалеко от города абоненты Tele2 могут на 20% выгоднее. Для этого нужно просто забронировать прогулку на удобное время в «SupSurfing Рязань, Встань и Греби!» и отправиться в водное путешествие от 2 часов и более. А опытные участники могут выбрать сложные и продолжительные маршруты от 20 километров.

Любителей сапсерфинга ждетаренда второго сапборда в подарок в комплексе «Лесной Бункер».Также на территории комплекса можно забронировать прогулку на байдарках по реке Старице – скидка на аренду 50%. Или прокатиться с ветерком по тропе Паустовского на велосипеде или сигвее – второй комплект оборудования в подарок.Для тех, кто больше отдыхает в черте города, на территории «Лесопарка», аренда второго велосипеда будет бесплатной от «RZN Sport».

Чтобы получить дополнительную выгоду, абонентам достаточно активироватьпромокод из приложения «Мой Tele2». Для этого необходимо войти в свой личный кабинет, нажать «Больше» в нижней строке меню и выбрать нужное предложение. После чего дождаться SMS с кодом и назвать его администратору при оформлении по телефону или в сообществе ВКонтакте компании-партнера.

Напомним, программа лояльности «Больше» от Tele2 действует с 2017 года.Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития. Полный список действующих предложений и условий доступны на tele2.ru.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280

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