Больница имени Семашко получила новое оборудование

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Новое оборудование получила больница имени Н. А. Семашко в середине июня. Устройство будут использовать для проведения функциональных исследований.

Так, система электроэнцефалографического мониторинга «Нейрон-Спектр-64» поступила в отделение функциональной диагностики. Это современная портативная система, имеющая возможность проведения исследования с функциональными пробами и записывающая ЭЭГ пациентов в хорошем качестве.

Аппарат будут использовать в поликлинике для проведения медосмотров сотрудников, диспансеризации населения, при необходимости для обследования пациентов по направлению от неврологов. Оборудование подключено и введено в эксплуатацию.