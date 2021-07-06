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Вторник, 6 июля, 2021
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Больница имени Семашко получила новое оборудование

Елена Лобанова
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Новое оборудование получила больница имени Н. А. Семашко в середине июня. Устройство будут использовать для проведения функциональных исследований. 

Так, система электроэнцефалографического мониторинга «Нейрон-Спектр-64» поступила в отделение функциональной диагностики. Это современная портативная система, имеющая возможность проведения исследования с функциональными пробами и записывающая ЭЭГ пациентов в хорошем качестве. 

Аппарат будут использовать в поликлинике для проведения медосмотров сотрудников, диспансеризации населения, при необходимости для обследования пациентов по направлению от неврологов. Оборудование подключено и введено в эксплуатацию.

  • Больница имени Семашко получила новое оборудование
  • Больница имени Семашко получила новое оборудование
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