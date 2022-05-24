Болельщик ЖФК «Рязань-ВДВ» написал обращение с просьбой спасти команду

Болельщик женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» с ником ВКонтакте Александр Сергеевич написал обращение с просьбой спасти команду. Текст опубликовал популярный паблик «Новости Рязани ВКонтакте».

В обращении мужчина рассказывает о богатой истории футбольного клуба, преданных поклонниках и о незавидном положении, в котором команда находится сейчас.

На данный момент «десантницы» занимают 10-е место в турнире Суперлиги, где играет 10 команд. Бывшие игроки, в том числ воспитанницы рязанского футбола, с успехом играют за другие клубы.

Спад результатов, по словам Александра Сергеевича, начинается с момента прихода в клуб директором Светланы Подоль.

Автор письма, от имени инициативной группы, просит уволить руководителя и провести ревизию деятельности команды. Ещё один пункт — поиск спонсора для успешного выступления.