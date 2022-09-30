Более 80 ошибочно мобилизованных рязанцев вернулись домой

За 4 дня в Рязанской области в штаб ОНФ поступило свыше 100 обращений о нарушении Указа президента о частичной мобилизации. Об этом сообщает официальная страница регионального отделения.

— На сегодняшний день более 80 ошибочно призванных возвращены из расположения учебного центра домой, — говорится в сообщении.

Домой вернулись два 45-летних мужчины — у одного трое детей, у второго — четверо. Их ровесник, служивший более 25 лет назад, а также мужчина с десятью позвоночными грыжами. Кроме того, вернулся из центра 42-летний рязанец, которому назначена плановая операция, и 25 летний студент очно-заочной формы обучения.

Представители ОНФ рассматривают каждое подобное обращение вместе с сотрудниками военкомата, военного гарнизона.