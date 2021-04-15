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Четверг, 15 апреля, 2021
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Более 60% российских туристов согласились перенести туры в Турцию

Валерия Мединская
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Около 60-65% российских туристов согласились перенести поездки в Турцию на более поздний срок — это выгодно и им, и туроператорам, сообщил «Известиям» глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

У путешественников, поездки которых сорвались из-за введения ограничений, есть три пути: перенести отдых на более поздний срок, поменять направление или вернуть деньги. Последнее возможно только через суд, и по времени процесс занимает около года, — сказал эксперт.

В то же время, по словам Георгия Мохова, сейчас денег у туроператоров просто нет, исполнить обязательства по предоставлению турпродукта или вернуть денежные средства они не могут, как и предоставить туристу замену на привычные «морские» страны вроде Таиланда, Греции и Туниса.

— Чтобы не обанкротиться и не вылететь в трубу, они предлагают клиентам единственный возможный вариант — перенести поездку в Турцию на более поздний период. И большинство путешественников его принимают, — сообщил он.

О том, что туроператоры предлагают россиянам перенос поездки в Турцию на более поздние даты, сказал и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, многих такой вариант устраивает. Даже от вылетов в Турцию 13 и 14 апреля никто не отказался, подчеркнул эксперт.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Всё выключено: туристам выгоднее перенести поездку в Турцию, чем отменить

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