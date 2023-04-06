Более 520 тыс. заявлений в первый класс подано через Госуслуги за первые дни работы сервиса. Это действительно много: в прошлом году за полгода (2 этапа приёма) было подано всего 320 тыс. Услугой можно воспользоваться почти в каждом регионе России, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.



Больше всего заявлений через Госуслуги подали:

Санкт-Петербург

Свердловская область

Самарская область

Ханты-Мансийский АО — Югра

Челябинская область

Подать заявление в первый класс по прописке можно до 30 июня. Проще всего это сделать через Госуслуги: большинство полей заполнятся автоматически, родителям остаётся выбрать школу, льготы и другие ключевые условия обучения. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет.