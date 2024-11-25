Понедельник, 25 ноября, 2024
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Более 40% рязанцев выступили против использования иностранных слов на уличных вывесках

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Валерия Мединская
Фото Александра Воробьёва в группе Рязань ВКонтакте

Более 40% рязанцев хотели бы, чтобы в городе действовал запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, следует из исследования SuperJob. 36% не против заимствованных слов. Каждый пятый затруднился с ответом.

Интересно, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин. Среди граждан старше 45 лет за искоренение иностранных слов на вывесках выступили 64%. 

С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы. Так, за исключение иностранных слов проголосовали 31% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 54% среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей.

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