Более 30 объектов, связанных с историей российской космонавтики, насчитали в Рязани

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Рязань – город, в котором находится более 30 объектов, связанных с историей российской космонавтики. Все они ярко демонстрируют сопричастность Рязанской земли и выдающихся её сыновей большому делу, связанному с освоением космоса.

Самым «космическим» микрорайоном Рязани по праву считается Приокский. Улица Октябрьская могла быть названа в честь Юрия Гагарина, однако этого не произошло. Но не только этот факт даёт нам основание считать Приокский «рязанской космической долиной». В конце 60-х годов там открыли кинотеатр «Космос». Здание украшало живописное мозаичное панно на космическую тематику. Увы, но в 90-е годы кинотеатр закрыли, и здание с годами утратило свой исторический облик.

Пожалуй, самое любимое место отдыха жителей Приокского – парк имени Юрия Гагарина. Мало кто знает, что создан он был в честь запуска первого спутника земли. А после героического полёта нашего соотечественника в космос стал носить его имя. К сожалению, в самом парке почти ничего не напоминает посетителям о его связи с подвигами и открытиями россиян, вставших на тернистый путь освоения космического дела. Быть может, только детская площадка в форме космической ракеты.

А ещё в Приокском есть улица Космонавтов и спортивный центр «Космос». Их мы тоже смело отнесём к объектам, связывающим Рязань с российской космонавтикой.

Много что в центре Рязани напоминает о нашем славном земляке Константине Циолковском. Нынешний корпус рязанского Политеха много лет назад принадлежал Рязанской мужской гимназии. Именно здесь великий учёный, теоретик космонавтики Циолковский успешно сдал экзамен на звание учителя. Сейчас в честь него в вузе открыта именная лаборатория. Кстати, это не единственное здание, которое связано с биографией Циолковского. Нельзя не упомянуть два дома, в которых учёный жил со своей семьёй. Находятся они на улицах Вознесенского и Урицкого.

В честь Циолковского в Рязани названа целая улица. Там же можно найти монумент учёному. А ведёт эта улица к скверу Уткина, который мы смело можем причислить к рязанским объектам, связанным с космонавтикой.

Сквер назван в честь ракетостроителя, академика Владимира Уткина. Гуляющие по скверу звметят на только бюст Владимиру Уткину, но и космонавту Владимиру Аксёнову, уроженцу Касимовского района.

В посёлке Шлаковый также есть объект, связанный с историей российской космонавтики. И это с виду обычный дом на улице Ломоносова. Необычным его делает то, что именно в нём во время своих визитов в Рязань останавливался Юрий Гагарин. Там жил брат космонавта, Валентин, который радушно принимал у себя первого космонавта земли.

Ну и куда же без улицы Гагарина? Почти в каждом городе она есть, и Рязань – не исключение. Только для Рязани имеет она особое значение, ведь именно здесь находится Рязанский радиотехнический университет, который с недавних пор носит имя Уткина. В вузе, кстати, ведётся активная разработка технологий, которые применяются в освоении космоса. Вот такая вот связь времён и поколений. А если повернуть с улицы Гагарина на улицу Дзержинского, перед нами возникнет школа №16. Там силами неравнодушных рязанцев создан школьный музей космонавтики.

И, наконец, совсем недавно в «космическое кольцо Рязани» попал ещё один важный объект – Центральная городская библиотека имени Есенина. В ней открылся Фёдоровский зал. Иван Фёдоров – философ и футуролог, без которого, наверное, космическая отрасль и космическая мысль в том понимании, в каком мы представляем её сейчас, не появилась.

Кстати, и в школе №16 и в есенинской библиотеке теперь есть карта космических объектов Рязанской области. Познакомиться с ней могут все желающие. И самое главное – она объединяет в себе все места и всех рязанцев, сопричастным к большому делу по освоению космоса.