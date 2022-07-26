Более 28 км противопожарных минерализованных полос созданы железнодорожниками в Рязанской области

Для обеспечения безопасностидвижения в пожароопасный период в Рязанской области железнодорожники создали 28,4 км противопожарных минерализованных полос. Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров.

Кроме того, вдоль путей на площади почти 1,5 га окошена трава, от кустарника освобождено 58 км полосы отвода. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники кронируют деревья, проводят санитарную вырубку. Древесные отходы утилизируются на месте с помощью дробилок.

Помимо профилактических сезонных мероприятий в Рязанской области к работе в летний пожароопасный период готовы 4 пожарных поезда, которые базируются на станциях Рыбное, Сасово, Павелец и Ряжск-1. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.