Более 21 тысячи компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов России прошли чек-ап

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Масштабный автоматизированный чек-ап бизнеса, который запустила Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) совместно с Минэкономразвития России, за месяц работы в тестовом режиме прошли более 21 тыс. компаний из сектора МСП.

Региональные организации инфраструктуры поддержки (центры «Мой Бизнес», центры поддержки предпринимательства, инжиниринговые центры и другие) проводят чек-ап компаний малого и среднего бизнеса и по итогам проактивно предлагают релевантные меры поддержки. Это могут быть льготные кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные меры.

Автоматизированный чек-ап также стал инструментом измерения результатов оказанной поддержки, их эффективности и влияния на показатели роста компании.

Благодаря новому сервису принятие решения об оказании поддержки бизнеса станет максимально прозрачным и открытым, появится единый стандарт принятия решения. Также можно будет дать оценку эффективности оказанной поддержки и сформировать систему обратной связи об удовлетворенности бизнеса.

Чек-ап – важный инструмент, на основании которого в проактивном режиме предпринимателю будет предложено востребованное именно для его бизнеса готовое решение. Инфраструктура будет не только отвечать на обращения бизнеса как сейчас, но и на основе анализа больших данных адресно подбирать и предлагать услуги, сервисы для развития компании. В перспективе чек-ап будет доступен на Цифровой платформе МСП и предприниматель сможет нажатием одной кнопки за несколько минут провести диагностику своего бизнеса – система проактивно предложит ему нужные меры поддержки и сервисы, – пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП реализуется в рамках федерального проекта «Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами» нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов. В соответствии с пунктом 1.17 паспорта федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса субъектам МСП.

В Рязанской области услугу можно получить в Центре «Мой Бизнес»

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