Более 200 тысяч рязанских пенсионеров уже получили по 10 000 рублей

Всего в регионе такая выплата положена более 372 тысячам граждан.

— Единовременная выплата стала весьма актуальной финансовой поддержкой для жителей региона. Пандемия не могла не отразиться на материальном благополучии наших граждан, и социально незащищённых категорий это касается в первую очередь. Такая своевременная помощь со стороны государства крайне важна, – подчеркнул губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

По указу президента Владимира Путина все пенсионеры, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий по линии Пенсионного фонда, получат единовременные пособия. В Рязанской области более 200 тысяч рязанцев, которым пенсия зачисляется на банковские карты, 2 сентября уже получили по 10000 рублей. Тем, кто получает пенсию через Почту России, деньги поступят в тот же день, что и ежемесячное пособие.

В Рязанской области такая выплата положена более 372 тысячам граждан. Для ее оформления не нужно никуда обращаться – Пенсионный фонд назначает ее автоматически. Как рассказал заместитель управляющего отделением ПФР по Рязанской области Андрей Фетисов, выплата автоматически маркируется как неподлежащая для списания. Если же средства были списаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

— Все категории пенсионеров получат по 10 тысяч рублей, военнослужащие – по 15 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, общая сумма выплат превысит 500 млрд рублей, – отметил кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VIII созыва от «Единой России», член штаба общественной поддержки партии Анатолий Бороненков.

Кроме того, выплаты получат семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается 721 тыс., люди с инвалидностью – 11,1 млн граждан, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 07.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»