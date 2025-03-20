Более 17 км пути отремонтируют на МЖД в Рязанской области в 2025 году

В 2025 году в период ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге в Рязанской области планируется отремонтировать 17,6 км пути, а также уложить 54 стрелочных перевода. Ремонт пройдет на участках Новая Пустынь – Шелухово (6 км), Рыбное – Дягилево (3,6 км), станция Рыбное (2,1 км), а также на перегоне Серебряные Пруды – Треполье (5,9 км), который частично проходит по Московской области.

По технологии «закрытого перегона» будет проводиться 55% всех ремонтно-путевых работ. Преимущество этой технологии заключается в том, что работы ведутся непрерывно, благодаря чему повышается выработка и производительность.

В процессе будут задействованы путевые машины тяжелого типа, рельсовозные составы, вагоны-хопперы-дозаторы, укладочные краны, машина для сварки рельсовых стыков, автотракторная и другая техника. МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, развития транспортных услуг.