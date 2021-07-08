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Четверг, 8 июля, 2021
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Более 154 тысяч человек привились в Рязанской области от коронавируса

7info7
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Более 154 тысяч человек привились в Рязанской области от коронавируса. Об этом ТКР сообщил замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

Поставки вакцины осуществляются поэтапно. Но поставку вакцины влияют темпы прививочной кампании.

Как отметил Хоминец, рязанцы стали активнее приходить на пункты вакцинации. Их в регионе действует 64. Кроме того, работают мобильные пункты, которые выезжают на предприятия.

Запись на вакцинацию осуществляется через портал Госуслуг. Если на сервисе возникают сбои, можно записаться по телефону. В торговых центрах и на железнодорожных вокзалах предварительная запись не требуется.

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