Боксер из Волгоградской области умер в страшном ДТП под Краснодаром

В ДТП под Краснодаром погиб боксер, трехкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов, пишет V1.RU.

Выяснилось, что 25-летний покойный — уроженец Волжского. Спортсмен скончался в загоревшемся в результате аварии автомобиле. ДТП произошло ночью 21 декабря.

«У Альберта остались жена и семилетняя дочь», — рассказала генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в Волжском. Федерация пообещала взять на себя все расходы и помочь семье боксера.

В ГИБДД уточнили, что водитель «Лады Ларгус» врезался в дорожное ограждение парапетного типа, после чего произошло возгорание автомобиля.