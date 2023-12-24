Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Боксер из Волгоградской области умер в страшном ДТП под Краснодаром

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В ДТП под Краснодаром погиб боксер, трехкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов, пишет V1.RU.

Выяснилось, что 25-летний покойный — уроженец Волжского. Спортсмен скончался в загоревшемся в результате аварии автомобиле. ДТП произошло ночью 21 декабря.

«У Альберта остались жена и семилетняя дочь», — рассказала генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в Волжском. Федерация пообещала взять на себя все расходы и помочь семье боксера.

В ГИБДД уточнили, что водитель «Лады Ларгус» врезался в дорожное ограждение парапетного типа, после чего произошло возгорание автомобиля.

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