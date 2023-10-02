Бойцы спецподразделений Росгвардии вернулись в Рязань из зоны СВО

В Рязани встретили бойцов сводного отряда ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области, вернувшихся из зоны СВО. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Силовиков встречали родственники, сослуживцы, ветераны спецназа. Отличившиеся в ходе выполнения боевых задач получили награды.

Рязанцам вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», «За храбрость», ведомственные медали «За боевое отличие», «За заслуги в укреплении правопорядка». Часть бойцов получила внеочередные воинские звания.

После краткосрочного отпуска сотрудники Росгвардии продолжат выполнение служебных обязанностей.